GROSSETO Due settimane di campagna elettorale intense, tra incontri, strette di mano, ascolto e partecipazione. Lucia Tosini (foto), candidata del Partito Democratico nella circoscrizione di Grosseto alle prossime regionali, traccia un primo bilancio del percorso intrapreso accanto a Leonardo Marras, Lidia Bai e Alessio Scheggi, compagni di lista nella sfida per la rappresentanza del territorio. Ma soprattutto, è una campagna elettorale fatta di territori e persone, come rivendica la stessa Tosini: "Sono nata in questa terra bella e difficile e ho scelto di restarci: - ha detto - i miei problemi sono gli stessi di chi incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Toscana diffusa. Filo rosso della mia lotta"