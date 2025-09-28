Torre dell’Orologio nuova vita Torna visibile in piazza Garibaldi Pilastro per il Museo della Contea

SANTA FIORA La Torre dell’Orologio di Santa Fiora torna visibile su piazza Garibaldi, segnando un passaggio simbolico e concreto verso la nascita del Museo della Contea, uno dei progetti culturali più ambiziosi dell’intero comprensorio amiatino. Il Comune ha annunciato la conclusione del consolidamento della torre, mentre proseguono i lavori su altri elementi del complesso di Palazzo Sforza Cesarini, tra cui la Torre delle Prigioni e gli spazi interni. Il progetto, avviato un paio di anni con il sostegno della Regione Toscana, ha l’obiettivo di recuperare, restaurare e valorizzare l’antico palazzo, cuore storico del borgo, trasformandolo in un polo museale multimediale e immersivo capace di raccontare l’identità e la storia di Santa Fiora, che fu anche una contea autonoma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

