Torre dell’Orologio nuova vita Torna visibile in piazza Garibaldi Pilastro per il Museo della Contea

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANTA FIORA La Torre dellOrologio di Santa Fiora torna visibile su piazza Garibaldi, segnando un passaggio simbolico e concreto verso la nascita del Museo della Contea, uno dei progetti culturali più ambiziosi dell’intero comprensorio amiatino. Il Comune ha annunciato la conclusione del consolidamento della torre, mentre proseguono i lavori su altri elementi del complesso di Palazzo Sforza Cesarini, tra cui la Torre delle Prigioni e gli spazi interni. Il progetto, avviato un paio di anni con il sostegno della Regione Toscana, ha l’obiettivo di recuperare, restaurare e valorizzare l’antico palazzo, cuore storico del borgo, trasformandolo in un polo museale multimediale e immersivo capace di raccontare l’identità e la storia di Santa Fiora, che fu anche una contea autonoma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

