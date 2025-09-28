Tempo di lettura: < 1 minuto L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata ha approvato il progetto per i lavori di riqualificazione del settore distinti dello stadio “Alfredo Giraud”. La giunta guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, nel corso dell’ultima riunione di venerdì 26 settembre, ha dato l’ok al progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall’ufficio tecnico, che consentirà all’Amministrazione di partecipare all’avviso pubblico dell’Agenzia Regionale Universiadi. Il progetto prevede il ripristino della capienza complessiva dell’impianto con la riattivazione del settore distinti, l’adeguamento delle strutture, dei parapetti e delle vie di fuga, l’accessibilità al settore alle persone con disabilità, con percorsi dedicati e postazioni riservate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torre Annunziata, Stadio Giraud: approvato il progetto per il recupero dei distinti