Torre Annunziata Stadio Giraud | approvato il progetto per il recupero dei distinti

Anteprima24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata ha approvato il progetto per i lavori di riqualificazione del settore distinti dello stadio “Alfredo Giraud”. La giunta guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, nel corso dell’ultima riunione di venerdì 26 settembre, ha dato l’ok al progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall’ufficio tecnico, che consentirà all’Amministrazione di partecipare all’avviso pubblico dell’Agenzia Regionale Universiadi. Il progetto prevede il ripristino della capienza complessiva dell’impianto con la riattivazione del settore distinti, l’adeguamento delle strutture, dei parapetti e delle vie di fuga, l’accessibilità al settore alle persone con disabilità, con percorsi dedicati e postazioni riservate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

torre annunziata stadio giraud approvato il progetto per il recupero dei distinti

© Anteprima24.it - Torre Annunziata, Stadio Giraud: approvato il progetto per il recupero dei distinti

In questa notizia si parla di: torre - annunziata

Torre Annunziata, approvato il regolamento per la gestione degli impianti sportivi

Torre Annunziata, neonata sta per morire soffocata: salvata dai poliziotti

Torre Annunziata, neonata rischia di soffocare: salvata dalla polizia

torre annunziata stadio giraudTorre Annunziata, Stadio Giraud: approvato il progetto per il recupero dei distinti - Il Comune parteciperà all’avviso pubblico dell’Agenza Regionale Universiadi per il finanziamento dei lavori. Si legge su lostrillone.tv

torre annunziata stadio giraudSerie D, è già corsa tra big: domani al Giraud di Torre Annunziata arriva la Reggina - A Francesco Fabiano toccherà già da domani contro l’Olbia al San Francesco invertire la rotta per la Nocerina. Segnala videonola.tv

Cerca Video su questo argomento: Torre Annunziata Stadio Giraud