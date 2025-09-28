Torre Annunziata Stadio Giraud | approvato il progetto per il recupero dei distinti
Il Comune parteciperà all’avviso pubblico dell’Agenza Regionale Universiadi per il finanziamento dei lavori. Cuccurullo: “Il Giraud deve diventare un’arena aperta tutto l’anno”. L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata ha approvato il progetto per i lavori di riqualificazione del settore distinti dello stadio “Alfredo Giraud”. La giunta guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, nel corso dell’ultima riunione di venerdì 26 settembre, ha dato l’ok al progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall’ufficio tecnico, che consentirà all’Amministrazione di partecipare all’avviso pubblico dell’Agenzia Regionale Universiadi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
