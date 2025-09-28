torquato bresciani il presidentissimo

Il suo nome è riecheggiato ripetutamente negli ultimi giorni. Non poteva essere diversamente perché il ‘marchio’ Torquato Bresciani figura nella denominazione ufficiale dello stadio dei Pini da oltre 35 anni. Ma chi era Torquato Bresciani, perché la città – con una decisione unanime degli allora componenti del consiglio comunale – decise di legare il suo nome allo stadio? Intanto Torquato Bresciani è stato uno dei soci fondatori del Cgc Viareggio: della società, per 33 anni, è stato anche il presidente, anzi il presidentissimo, superlativo meritato non solo per il ‘bastone’ del comando ma anche perché gli veniva riconosciuta un’autorevolezza, una competenza, un’onestà intellettuale (dote del quale ai tempi moderni ce ne sarebbe molto bisogno a tutte le latitudini) che gli ha consentito nell’arco della sua vita di coltivare e cementare amicizie e reciproco rispetto ad alto livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

