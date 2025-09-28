A dieci anni dalla loro revoca, le sanzioni economiche e militari delle Nazioni Unite contro l’Iran sono state reintrodotte. La decisione arriva dopo che Regno Unito, Francia e Germania – i cosiddetti E3 – hanno attivato il meccanismo di “snapback” previsto dall’accordo sul nucleare del 2015 (noto con l’acronimo “Jcpoa”), accusando Teheran di “escalation nucleare continua” e di mancanza di cooperazione. La posizione europea La scelta dei tre Paesi europei è maturata dopo il fallimento dei colloqui avvenuti a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu. I ministri degli Esteri hanno dichiarato di non avere avuto “alcuna scelta” di fronte alle violazioni iraniane e alla mancata collaborazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Iaea). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tornano le sanzioni europee conto l’Iran. Teheran si difende, ma potrebbe reagire