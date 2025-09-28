Tornano in Appennino per aprire un b&b | Quel casale è in piedi dal 1668

Vetto (Reggio Emilia), 28 settembre 2025 – Da Milano a Vetto per far conoscere le bellezze dell’Appennino ai turisti provenienti da tutto il mondo. Da poco più di un anno ha preso vita il progetto Ca’ Nobili, un antico casale completamente ristrutturato a Casone di Vetto, rimesso a nuovo dalla famiglia Pellizzola che ha lasciato Milano per tornare a vivere sul Crinale. Il casale fu costruito nel 1668 e riporta ancora su un sasso maestro l’antico numero civico 1 in quanto originariamente unica casa del borgo. Fu acquistato dalla famiglia Nobili, da qui la scelta del nome Ca’ Nobili, nel 1914 quando, emigrata a Parigi da qualche anno dal Casone, fu costretta a rientrare per l’inizio della prima guerra mondiale e la loro casa originaria era occupata dai mezzadri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

