tornano i tazebao in cinese messaggi biglietti insegne ma non in doppia lingua

Nel quadrato stretto tra via Pistoiese e via Filzi, sono tornati i bigliettini e le insegne scritte solo in ideogrammi. Tazebao appesi ovunque: pali, cassette della posta, vetrine. Per i residenti italiani - che rifiutano l’etichetta Chinatown e continuano a chiamarlo Macrolotto Zero - è l’ennesima resa dei conti. Una battaglia antica, che qualcuno ricorda con un sorriso amaro. Era il 2014 quando Aldo Milone insieme alla sua lista civica, tentò un esperimento curioso: dipinse di rosso pali della luce e muri. Non per vezzo estetico, ma per strategia. Il rosso, colore sacro nella cultura cinese, riuscì a fare da barriera invisibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

