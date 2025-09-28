Tornano i cantieri lavoro del Comune | come candidarsi
Tornano i cantieri di lavoro del Comune.Saranno assunte in totale 33 persone disoccupate in condizioni di particolare disagio sociale per svolgere alcuni lavori. “Anche quest’anno – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Teresa Armienti - Regione e Comune propongono i cantieri di lavoro che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: tornano - cantieri
Fermo, finite le ferie pure sull'autostrada A14: attenzione perché ripartono cantieri e tornano i disagi
Cantieri del tram, riapre l’incrocio Lame-Riva Reno: tornano bus e svolta a sinistra
Tornano i cantieri in superstrada. Confronto per limitare i disagi
Per ora cantieri fermi: per la Corte non tornano alcuni numeri. Rinviata l'approvazione della libera Cipess. - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Savona, l’autostrada dei cantieri. A fine mese tornano i maxi-lavori Vai su X
Mondovì si aggiudica più di 123 mila euro per l’attivazione di sette cantieri di lavoro - Il commento del primo cittadino Robaldo: "Fieri di aver preso parte a tutti questi bandi e di aver ottenuto finanziamenti" ... Secondo cuneodice.it
CANTIERI DI LAVORO 2025 - graduatoria riapertura Comune di San Pier d’Isonzo - È pubblicata la graduatoria delle adesioni al progetto “Cantieri di lavoro” per il comune di San Pier d’Isonzo. Lo riporta regione.fvg.it