Tornano i cantieri lavoro del Comune | come candidarsi

Tornano i cantieri di lavoro del Comune.Saranno assunte in totale 33 persone disoccupate in condizioni di particolare disagio sociale per svolgere alcuni lavori. “Anche quest’anno – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Teresa Armienti - Regione e Comune propongono i cantieri di lavoro che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: tornano - cantieri

Fermo, finite le ferie pure sull'autostrada A14: attenzione perché ripartono cantieri e tornano i disagi

Cantieri del tram, riapre l’incrocio Lame-Riva Reno: tornano bus e svolta a sinistra

Tornano i cantieri in superstrada. Confronto per limitare i disagi

In Valle Stura tornano i progetti dei Cantieri di Lavoro: saranno assunti in cinque tra over 58 e persone con disabilità - X Vai su X

Per ora cantieri fermi: per la Corte non tornano alcuni numeri. Rinviata l'approvazione della libera Cipess. - facebook.com Vai su Facebook

In Valle Stura tornano i progetti dei Cantieri di Lavoro: saranno assunti in cinque tra over 58 e persone con disabilità - VALLE STURA – L’Unione Montana Valle Stura ha avviato due progetti inseriti nelle linee dei Cantieri di Lavoro promossi dalla Regione Piemonte. Lo riporta quotidianopiemontese.it

Cantieri di lavoro in valle Stura: opportunità per over 58 e persone con disabilità - L’Unione Montana ha avviato due progetti di inserimento lavorativo finanziati dalla Regione Piemonte. targatocn.it scrive