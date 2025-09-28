Torna l’incubo esuberi alla Fiac Sciopero e trattativa con l’azienda

Continua la battaglia dei lavoratori della Fiac Pac di Casalecchio di Reno, azienda del gruppo Atlas Copco e specializzata nella vendita di compressori. Giovedì, infatti, contemporaneamente all’incontro con la direzione aziendale su piano industriale, prospettive per l’azienda e i lavoratori, il personale ha svolto compattamente due ore di sciopero, registrando oltre il 90% di adesione. "L’azienda e il gruppo hanno annunciato una ristrutturazione e un piano di licenziamenti collettivi, a fronte del quale lavoratrici e lavoratori richiedono prospettive certe e continuità occupazionale per gli uffici di Casalecchio Reno e per le professionalità al loro interno", fa sapere la Fiom Cgil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

