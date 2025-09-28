Torna l’incubo esuberi alla Fiac Sciopero e trattativa con l’azienda
Continua la battaglia dei lavoratori della Fiac Pac di Casalecchio di Reno, azienda del gruppo Atlas Copco e specializzata nella vendita di compressori. Giovedì, infatti, contemporaneamente all’incontro con la direzione aziendale su piano industriale, prospettive per l’azienda e i lavoratori, il personale ha svolto compattamente due ore di sciopero, registrando oltre il 90% di adesione. "L’azienda e il gruppo hanno annunciato una ristrutturazione e un piano di licenziamenti collettivi, a fronte del quale lavoratrici e lavoratori richiedono prospettive certe e continuità occupazionale per gli uffici di Casalecchio Reno e per le professionalità al loro interno", fa sapere la Fiom Cgil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: torna - incubo
Scuola, torna l’incubo caro-libri: “Spesa fino a 1.400 euro”
A Castelnuovo Bocca d’Adda torna l'incubo tir. “È pure scoppiato uno pneumatico, poteva scapparci il morto”
Guang Rong, le scaglie fanno paura. Torna l’incubo dell’inquinamento
Torna l’incubo West Nile. E il sindaco finisce in ospedale - X Vai su X
Siderpotenza, torna l’incubo veleni, al vaglio dell’inchiesta dei pm, da 2 anni, le analisi della Uilm sulla presenza di metalli nel sangue dei lavoratori. Intanto l’azienda ha disposto delle contro-analisi e butta acqua sul fuoco. - facebook.com Vai su Facebook