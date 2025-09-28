Torna la benedizione degli animali l' evento a Opicina

Sabato 4 ottobre alle ore 15.30 presso il Rifugio Astad di Opicina avrà luogo la consueta benedizione degli animali. La cerimonia è aperta a tutti i nostri amici animali. Contestualmente, si spalancheranno le porte del rifugio per conoscere i loro ospiti, nel tradizionale open day, arricchito dal. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: torna - benedizione

Il 5 ottobre torna la Giornata degli Animali con la Benedizione e il Concorso Cane Fantasia, di cui quest'anno festeggiamo addirittura la 50ma EDIZIONE! Dalle ore 14 vi aspettiamo al Parco canile di Via San Damiano 21 a Monza per festeggiare insieme l - facebook.com Vai su Facebook

Solidarietà in moto: a Caleppio di Settala torna la benedizione - Eventi - 7giorni La 2° Benedizione delle Moto unisce passione per le due ruote e impegno benefico per i bambini del Madagascar - X Vai su X

Wow, la fiera del verde. Torna l’evento dedicato ad animali e benessere tra sorprese e curiosità - La manifestazione, in programma sabato 1 e domenica 2 marzo, si terrà nei padiglioni del quartiere fieristico di Modena nord e animerà l’intera area coperta, in totale 15mila metri quadrati Modena, 26 ... ilrestodelcarlino.it scrive

Benedizione Buddhista degli animali - Nel Buddhismo gli animali sono considerati “esseri senzienti” e in quanto tali degni di ... Come scrive bergamonews.it