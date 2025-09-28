torna il festival degli appettiti

GROSSETO ll Festival degli Appetiti torna da oggi al 4 ottobre con una seconda edizione dedicata alle Geografie Interiori, un percorso tra arte, paesaggio e spiritualità. Dalla Giornata Mondiale dei Fiumi a Grosseto, con incontri dedicati all’Ombrone e al progetto nazionale Atlante delle Rive, fino alle giornate al Monastero di Siloe, il programma propone dialoghi con archeologi, filosofi, architetti e artisti, performance di musica, danza e teatro, workshop fotografici e visite guidate. Oggi a Grosseto, alla Centrale idroelettrica di San Martino, ci sarà l’apertura in occasione della Giornata Mondiale dei Fiumi, dedicata all’Ombrone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

