torna il confronto sui territori per il progetto

L’ampliamento della linea ferroviaria Bologna–Castel Bolognese è entrato in una nuova fase decisiva. Dopo la pubblicazione a luglio del documento di sintesi di Rfi che ha chiuso il primo ciclo di dibattito pubblico, ora il confronto si sposta sui territori, con l’obiettivo di tradurre il tracciato ipotizzato in un progetto condiviso con enti locali e comunità. Il percorso proposto da Rfi– che alterna tratti in affiancamento alla linea attuale e tratti in variante – non dovrebbe infatti rappresentare un punto d’arrivo, ma una base tecnica di discussione. Questo almeno è quanto hanno ribadito la Regione, la Città metropolitana di Bologna e la Provincia di Ravenna, sottolineando che le osservazioni emerse dovranno essere integrate nella progettazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

