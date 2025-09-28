Torna e trova un ladro seduto sul divano Lo chiude in casa e chiama la polizia

FIRENZE "Ci conosciamo già". Così il ladro, già noto alle forze dell’ordine, ha accolto gli agenti della polizia entrati in un appartamento al terzo piano di via del Ponte alle Mosse, venerdì pomeriggio. Un cittadino georgiano senza fissa dimora, con un cappellino indossato al contrario, era stato trovato poco prima da una giovane donna fiorentina che, rientrando a casa, se lo è ritrovato seduto sul divano del salotto. "Ho pensato fosse un amico di mio marito – racconta la donna – gli ho chiesto chi fosse, ma lui ha alzato il pollice, come a prendermi in giro". La stanza dove l’uomo si era accomodato è la stessa dove di solito gioca la figlia della coppia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna e trova un ladro seduto sul divano. Lo chiude in casa e chiama la polizia

