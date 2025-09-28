Torna a casa e ci trova un ladro | arriva la polizia e lo arresta

FiRENZE – Nel pomeriggio di venerdì (26 settembre) le volanti di Via Zara sono intervenute in via del Ponte alle Mosse per la segnalazione di un furto in abitazione in corso. A dare l’allarme la proprietaria dell’appartamento che riferiva di aver visto un uomo, a lei estraneo, all’interno del suo domicilio una volta rincasata. Immediato l’intervento degli operatori di volante che, dopo aver fatto ingresso in casa, hanno sorpreso un uomo, un 33enne georgiano, intento a rovistare nei cassetti della camera da letto. All’esito dei controlli, sono stati rinvenuti sulla sua persona: 2 orologi, 1 grimaldello artigianale, 1 scalpello di circa 25 centimetri e, all’interno del giubbotto, un foglio plastificato piegato a metà. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

