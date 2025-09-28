Torna a Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony

Arezzo, 28 settembre 2025 – : Domenica 28 settembre dalle ore 16 alle ore 18 al Parco Giotto tutti i bambini che lo desiderano potranno salire gratuitamente in sella ad un pony della Scuderia Pan. Un'iniziativa per dare l'opportunità ai bambini che non possono venire in maneggio di salire comunque a cavallo e di provare lo sport dell'equitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna a "Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony"

