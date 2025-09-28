Torino imbrattata l’opera per Charlie Kirk | FdI grida al complotto ma il nemico è solo immaginario

Ilgiornaleditalia.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FdI trasforma un graffito su Charlie Kirk in un caso politico: ma il vero nemico è la realtà che non governa Charlie chi? La domanda sorge spontanea mentre si osserva l’ultima tragedia nazionale made in FdI: un murales dedicato a Charlie Kirk, guru della destra americana, sfregiato a Torino c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

torino imbrattata l8217opera per charlie kirk fdi grida al complotto ma il nemico 232 solo immaginario

© Ilgiornaleditalia.it - Torino, imbrattata l’opera per Charlie Kirk: FdI grida al complotto, ma il nemico è (solo) immaginario

In questa notizia si parla di: torino - imbrattata

Imbrattata la sede di Fratelli d’Italia in Torino Barriera di Milano: 4 denunciati

torino imbrattata l8217opera charlieTorino, imbrattato un murale per Charlie Kirk a Parco Dora - Imbrattata a Torino un'opera dedicata a Charlie Kirk che era stata inaugurata ieri al Parco Dora nell'ambito di un festival culturale ... Scrive iltempo.it

torino imbrattata l8217opera charlieTorino, imbrattata opera dedicata a Kirk - E' stata imbrattata a Torino un'opera dedicata a Charlie Kirk che era stata inaugurata ieri al Parco Dora nell'ambito di un festival culturale chiamato 'Giovani Adulti' promosso dalla Regione Piemonte ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Imbrattata L8217opera Charlie