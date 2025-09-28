Torino imbrattata l’opera per Charlie Kirk | FdI grida al complotto ma il nemico è solo immaginario
FdI trasforma un graffito su Charlie Kirk in un caso politico: ma il vero nemico è la realtà che non governa Charlie chi? La domanda sorge spontanea mentre si osserva l’ultima tragedia nazionale made in FdI: un murales dedicato a Charlie Kirk, guru della destra americana, sfregiato a Torino c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: torino - imbrattata
Imbrattata la sede di Fratelli d’Italia in Torino Barriera di Milano: 4 denunciati
Imbrattata l’opera dedicata a Kirk appena inaugurata. Marrone (FdI): “Campagna d'odio” https://lastampa.it/torino/2025/09/27/news/imbrattata_opera_charlie_kirk_parco_dora-15326985/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
A Torino, ieri sera, una manifestazione a sostegno della Palestina ha paralizzato la stazione di Porta Susa. Il corteo, a cui hanno preso parte più di duemila persone, era partito da piazza Castello, davanti alla Prefettura, per poi raggiungere lo scalo ferroviario - facebook.com Vai su Facebook
Torino, imbrattato un murale per Charlie Kirk a Parco Dora - Imbrattata a Torino un'opera dedicata a Charlie Kirk che era stata inaugurata ieri al Parco Dora nell'ambito di un festival culturale ... Scrive iltempo.it
Torino, imbrattata opera dedicata a Kirk - E' stata imbrattata a Torino un'opera dedicata a Charlie Kirk che era stata inaugurata ieri al Parco Dora nell'ambito di un festival culturale chiamato 'Giovani Adulti' promosso dalla Regione Piemonte ... Riporta msn.com