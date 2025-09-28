Torino Danza | Abracadabra di Francesca Pennini e CollettivO CineticO alle Fonderie Limone
L'attesa è finita per l'arrivo a Torino Danza di "Abracadabra", il nuovo, enigmatico e potente lavoro del CollettivO CineticO ideato e interpretato da Francesca Pennini. Lo spettacolo, una profonda esplorazione dei temi della sparizione, della verità e dell'immaginazione, andrà in scena alle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: torino - danza
"I tre moschettieri" in musical a Torino: musica, danza e prosa per una rilettura inedita
Dal circo palestinese alla danza giapponese: torna a Torino il Festival delle Migrazioni
"I tre moschettieri" in musical a Torino: musica, danza e prosa per una rilettura inedita
DEBUTTI Debutta in prima assoluta a Torinodanza Festival - il 27 e 28 settembre - il nuovo spettacolo di Balletto Civile/Michela Lucenti. Danza, musica e parola per una partitura fisica sui temi del potere e dell’ambizione, attraverso lo studio - facebook.com Vai su Facebook
Abracadabra - Torinodanza Festival - 30 alle Fonderie Limone appuntamento con lo spettacolo Abracadabra nell'ambito del Torinodanza Festival. Segnala mentelocale.it