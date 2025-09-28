Torino bambino di 5 anni cade dal balcone | come sta

Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone di un’abitazione in corso Taranto, nella periferia nord di Torino, nel pomeriggio di oggi, 28 settembre. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di una caduta accidentale, avvenuta mentre il piccolo stava giocando. Trasportato d'urgenza in ospedale. Il bambino è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 di Azienda Zero e trasportato in codice rosso all’ospedale infantile Regina Margherita. Le sue condizioni sono gravi: ha riportato un trauma cranico severo, ed è attualmente intubato e ricoverato in rianimazione, con prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

