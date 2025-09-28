Torino bambino di 4 anni cade dal balcone | è in gravi condizioni

Un bambino di quattro anni è precipitato dal balcone di casa a Torino. Il piccolo, in gravi condizioni, avrebbe riportato un grave trauma cranico. L'incidente è avvenuto in corso Taranto, nella periferia nord della città. Il piccolo è intubato e ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Non è chiaro al momento se la caduta sia avvenuta da un piano rialzato o da un primo piano, in una delle grandi palazzine di corso Taranto. Uno dei balconi al primo piano visibili dalla strada ha una sbarra mancante nella ringhiera in ferro. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

