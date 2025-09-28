Tonali Juve dall’Inghilterra non hanno dubbi | è questa la situazione per il rinnovo col Newcastle! Cosa sta succedendo per il sogno dei bianconeri a centrocampo

Tonali Juve: ecco la situazione relativa al rinnovo col Newcastle! Cosa succede per il sogno di mercato dei bianconeri a centrocampo. Un rinnovo che stenta a decollare, una porta che potrebbe clamorosamente riaprirsi. Dall’Inghilterra rimbalza una notizia che accende i sogni del calciomercato Juve: la trattativa per il prolungamento del contratto di Sandro Tonali con il Newcastle starebbe incontrando le prime, serie difficoltà. E la Signora, forte del nuovo aumento di capitale, resta alla finestra, pronta a cogliere l’attimo. Rinnovo in salita, Tonali vuole garanzie. Come riportato dal Telegraph, i colloqui tra l’entourage del giocatore e le “Magpies” non starebbero procedendo in modo spedito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

