Tonali fa assist ma non basta! L' errore di Pope regala la vittoria all' Arsenal

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non basta l'assist di Tonali per il colpo di testa di Woltemade. Il Newcastle si fa rimontare dall' Arsenal grazie al gol di Gabriel nel recupero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tonali fa assist ma non basta l errore di pope regala la vittoria all arsenal

© Gazzetta.it - Tonali fa assist ma non basta! L'errore di Pope regala la vittoria all'Arsenal

In questa notizia si parla di: tonali - assist

Pagelle Italia Estonia: Cambiaso entra e sforna l’assist, Locatelli impreciso. Kean letale, mentre l’obiettivo Tonali… VOTI

Il gol di Tonali, l’assist di Bellanova: scommesse, come è andata la domenica degli indagati - Inevitabile iniziare con Tonali, che ha preso parte attivamente alla goleada del suo Newcastle contro il Manchester United (4- Lo riporta repubblica.it

Tonali: "Vado nelle fabbriche per parlare a chi ha bisogno di aiuto contro la ludopatia" - Tonali racconta di quanto sia stata importante l'Inghilterra nella sua guarigione. Riporta sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Tonali Fa Assist Basta