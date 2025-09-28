Tonali fa assist ma non basta! L' errore di Pope regala la vittoria all' Arsenal
Non basta l'assist di Tonali per il colpo di testa di Woltemade. Il Newcastle si fa rimontare dall' Arsenal grazie al gol di Gabriel nel recupero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: tonali - assist
Pagelle Italia Estonia: Cambiaso entra e sforna l’assist, Locatelli impreciso. Kean letale, mentre l’obiettivo Tonali… VOTI
Se dopo la LOCURA di stasera possiamo ancora dirci in corsa per è andare al mondiale, dobbiamo ringraziare questi signori Kean fa doppietta da trascinatore assoluto, Retegui firma 3 assist, Tonali segna il gol vittoria clutch I nostri tre eroi. Grazie ragazzi - X Vai su X
| ! Ante arriva a 32: 123 presenze, 29 gol e 17 assist in quattro stagioni rossonere. Un'avventura rossonera iniziata con qualche difficoltà, dovute allo scarso feeling con Giampaolo, poi con mister Pioli è diventato sempre più imp - facebook.com Vai su Facebook
Il gol di Tonali, l’assist di Bellanova: scommesse, come è andata la domenica degli indagati - Inevitabile iniziare con Tonali, che ha preso parte attivamente alla goleada del suo Newcastle contro il Manchester United (4- Lo riporta repubblica.it
Tonali: "Vado nelle fabbriche per parlare a chi ha bisogno di aiuto contro la ludopatia" - Tonali racconta di quanto sia stata importante l'Inghilterra nella sua guarigione. Riporta sportmediaset.mediaset.it