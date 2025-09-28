Tonali e il rinnovo in stallo col Newcastle | la Juventus osserva da vicino

Stilejuventus.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Sandro Tonali torna a intrecciarsi con quello della Juventus. Il centrocampista classe 2000, da tempo nel mirino bianconero, sta vivendo settimane di riflessione in Inghilterra. Il suo contratto con il Newcastle scade nel giugno 2027, ma i primi colloqui per un rinnovo non avrebbero prodotto passi avanti concreti. Secondo quanto riportato dal “Telegraph”, i dialoghi tra l’entourage del giocatore e la dirigenza dei Magpies non starebbero procedendo in maniera spedita. Tonali, che in Premier si è inserito con buona personalità, si troverebbe bene nel nuovo ambiente, ma non avrebbe escluso la possibilità di riconsiderare la propria posizione se non dovesse sentirsi pienamente in linea con le ambizioni stagionali del club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

tonali e il rinnovo in stallo col newcastle la juventus osserva da vicino

© Stilejuventus.com - Tonali e il rinnovo in stallo col Newcastle: la Juventus osserva da vicino

In questa notizia si parla di: tonali - rinnovo

Juve, Tonali il sogno per il 2026. Vlahovic-rinnovo: per ora nessuna trattativa

Tonali Juve, dall’Inghilterra non hanno dubbi: è questa la situazione per il rinnovo col Newcastle! Cosa sta succedendo per il sogno dei bianconeri a centrocampo

tonali rinnovo stallo newcastleTonali Juve, dall’Inghilterra non hanno dubbi: è questa la situazione per il rinnovo col Newcastle! Cosa sta succedendo per il sogno dei bianconeri a centrocampo - Cosa succede per il sogno di mercato dei bianconeri a centrocampo Un rinnovo che stenta a decollare, una porta che potrebbe clamorosa ... juventusnews24.com scrive

“Nessuna garanzia”: mossa di Tonali verso la Juventus - Il club bianconero non smette di pensare al centrocampista dalla Nazionale, sviluppi interessanti per il suo ritorno in Italia ... Da calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Tonali Rinnovo Stallo Newcastle