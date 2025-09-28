Il futuro di Sandro Tonali torna a intrecciarsi con quello della Juventus. Il centrocampista classe 2000, da tempo nel mirino bianconero, sta vivendo settimane di riflessione in Inghilterra. Il suo contratto con il Newcastle scade nel giugno 2027, ma i primi colloqui per un rinnovo non avrebbero prodotto passi avanti concreti. Secondo quanto riportato dal “Telegraph”, i dialoghi tra l’entourage del giocatore e la dirigenza dei Magpies non starebbero procedendo in maniera spedita. Tonali, che in Premier si è inserito con buona personalità, si troverebbe bene nel nuovo ambiente, ma non avrebbe escluso la possibilità di riconsiderare la propria posizione se non dovesse sentirsi pienamente in linea con le ambizioni stagionali del club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Tonali e il rinnovo in stallo col Newcastle: la Juventus osserva da vicino