Tom holland si sente meglio dopo l’infortunio durante spider-man 4

aggiornamento sulle condizioni di tom holland dopo l’infortunio sul set. Tom Holland ha fornito un aggiornamento sulla propria salute in seguito a un incidente occorso durante le riprese di Spider-Man: Brand New Day. L’attore, che ha subito una lieve commozione cerebrale, ha comunicato attraverso i social media di sentirsi meglio e in fase di recupero. L’incidente ha provocato la temporanea sospensione delle lavorazioni per consentire a Holland di affrontare il periodo di guarigione. dettagli sull’incidente e le conseguenze. Durante le riprese del film, Tom Holland ha riportato una moderata commozione cerebrale, che ha richiesto un breve ricovero ospedaliero. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tom holland si sente meglio dopo l’infortunio durante spider-man 4

