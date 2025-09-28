Toh il turismo estivo in Italia è aumentato rispetto al 2024

Laverita.info | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ce l’aveva messa tutta la stampa italiana, nel dare addosso al governo Meloni anche per la fantomatica «crisi del turismo» strombazzata per tutto il mese di agosto. 🔗 Leggi su Laverita.info

Cina: turismo estivo nello Yunnan

toh turismo estivo italiaTurismo, il Viminale: «In estate 4,2 milioni di arrivi in più rispetto al 2024». Boom di stranieri - Oltre quattro milioni di turisti in più, soprattutto stranieri che scelgono di alloggiare in Bed and Breakfast, agriturismi e case vacanza, per una crescita in percentuale del 6,22%. Come scrive ilmessaggero.it

toh turismo estivo italiaEstate 2025, boom del turismo in Italia: +6,2% di presenze - Secondo i dati di “Alloggiati Web”, la banca dati del Viminale che raccoglie le comunicazioni delle strutture ricettive, tra il 21 giugno e ... online-news.it scrive

