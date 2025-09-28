È un evidente segnale di rinascita l’inaugurazione della nuova mensa-auditorium della scuola media "Cocchi-Aosta". L’inizio di un nuovo corso di vita scolastica, l’epilogo di un’opera che era particolarmente attesa dalla comunità, perché offre agli studenti nuovi spazi di crescita e formazione. A festeggiare il taglio del nastro una nutrita partecipazione di Istituzioni, docenti e famiglie, ma soprattutto di studenti dell’Orchestra della Scuola, una realtà che è stata per molto tempo fiore all’occhiello della Regione e che, sotto la guida del docente Lorenzo Rosati, promette nuovi fasti. "L’Orchestra ha una casa stabile", afferma subito dopo l’intervento della Dirigente scolastica del Liceo "Jacopone da Todi" Maria Rita Marconi che, dopo il trasferimento di Enrico Pasero, ha avuto in reggenza anche la "Cocchi- Aosta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Todi, segnale di rinascita. È realtà la mensa-auditorium della scuola media Cocchi-Aosta