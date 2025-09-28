Todi due maestre di un asilo privato indagate per maltrattamenti sui bimbi

La Procura di Spoleto ha notificato avvisi di conclusione delle indagini a due maestre di un asilo nido privato di Todi. Le due sono accusate di maltrattamenti nei confronti dei bambini nel 2023 a parte del 2024. Le indagini dei carabinieri - coordinate dalla procura - sono partite dalla denuncia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: todi - maestre

Todi, bimbi strattonati e minacciati al nido: due maestre indagate

todi due maestre asiloTodi, maltrattamenti all'asilo nido: i video inchiodano le due maestre - Circa venti bambini sotto i tre anni sarebbero stati percossi e umiliati dalle maestre che si dovevano occupare di loro. Secondo msn.com

todi due maestre asilo«Botte ai bimbi, costretti a dormire in terrazzo o in bagno». Due maestre di Todi nei guai - TODI Botte e maltrattamenti a bambini, anche molto piccoli: due maestre di un asilo nido indagate dopo le denunce delle famiglie. Si legge su ilmessaggero.it

