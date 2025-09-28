Todi due maestre di un asilo privato indagate per maltrattamenti sui bimbi
La Procura di Spoleto ha notificato avvisi di conclusione delle indagini a due maestre di un asilo nido privato di Todi. Le due sono accusate di maltrattamenti nei confronti dei bambini nel 2023 a parte del 2024. Le indagini dei carabinieri - coordinate dalla procura - sono partite dalla denuncia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
