Todi bimbi strattonati e minacciati al nido | due maestre indagate
Due maestre sono state indagate per maltrattamenti nei confronti dei bambini dell'asilo nido nel quale lavoravano, a Todi, in provincia di Perugia. Secondo la procura avrebbero "strattonato i bimbi e li avrebbero lasciati legati nei passeggini per punizione, anche se piangevano". I fatti risalgono agli anni 2023 e 2024. I bambini all'epoca dei fatti, avevano meno di tre anni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: todi - bimbi
A Todi anche la festa della birra diventa un momento per tutta la famiglia!! Il pranzo della domenica!!! Menù bimbi e tante novità Non perdere l'occasione di Pranzare sulla Piazza di Todi! - facebook.com Vai su Facebook
Shock a Todi, bambini maltrattati all’asilo | Indagate due maestre http://ow.ly/L2KY106mVLf [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X