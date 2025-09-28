Todi bimbi strattonati e minacciati al nido | due maestre indagate

Due maestre sono state indagate per maltrattamenti nei confronti dei bambini dell'asilo nido nel quale lavoravano, a Todi, in provincia di Perugia. Secondo la procura avrebbero "strattonato i bimbi e li avrebbero lasciati legati nei passeggini per punizione, anche se piangevano". I fatti risalgono agli anni 2023 e 2024. I bambini all'epoca dei fatti, avevano meno di tre anni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

