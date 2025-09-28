Tifosi di Juve e Milan insieme per donare sangue | giornata di raccolta straordinaria

CAROVIGNO - Per una giornata, i tifosi di calcio mettono da parte la loro rivalità per dare vita a un’iniziativa di solidarietà. A Carovigno, domenica 5 ottobre, i supporter di Juventus e Milan si uniscono per una nobile causa: la donazione del sangue. L'iniziativa, organizzata dall'Avis comunale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

