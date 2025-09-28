È caccia al biglietto per i tifosi biancorossi. La nuova Dole avrà con sé, per il debutto casalingo con Rieti, un bel colpo d’occhio nel ristrutturato Flaminio, con la capienza ampliata ora a quota 3.500 posti. Sono già 3.100 le presenze assicurate, ma c’è ancora tempo per acquistare i biglietti e il numero è destinato a salire. Nel conto dei 3.100 vanno considerati anche i 1800 abbonati, record storico raggiunto quest’anno. Una cifra limite, oltre la quale la società non è voluta andare per lasciare spazio, settimanalmente, alla vendita di singoli tagliandi. I tifosi di Rbr non vedono l’ora, anche per capire come sarà vivere dall’interno l’evento nel nuovo e più capiente palasport cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tifosi biancorossi in festa: contro Rieti tutto esaurito