Tifo sangue soldi | a San Siro le partite erano l' ultimo dei problemi
Il muro di omertà che per anni ha garantito l’immunità alle tifoserie organizzate di Milano si è sgretolato sotto il peso della maxi inchiesta “Doppia Curva”. L'indagine ha sollevato il velo mai abbastanza scuro sulle gestioni illecite degli “affari” delle tifoserie organizzate di Inter e Milan. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Sangue e anima ? Una società senza anima granata non può rappresentare un popolo che fa della propria storia e dei propri valori le basi fondanti del proprio tifo #TorinoFC #ToroNews #Toro Qui l'articolo completo - X Vai su X
Tutto confermato: in occasione di Milan-Napoli tornerà il tifo organizzato rossonero Tramite i propri account social gli ultras della Curva Sud hanno annunciato la fine della protesta ? Oltre alle numerose perdite in difesa, gli azzurri dovranno fare i conti anc - facebook.com Vai su Facebook
San Siro senza tifo della Curva Sud, ora protestano anche i politici milanisti: “Sbagliato bandire tutti gli ultras” - Milano – C’è chi ha notato, a caldo, sui social, che senza di loro lo stadio di San Siro non era più lo stesso: la sottosegretaria Paola Frassinetti di Fratelli d’Italia. Scrive ilgiorno.it
Papa, tifo per il San Lorenzo e amore per lo sport - L'attenzione di un Pontefice per lo sport, da Wojtyla in poi, non è più eccezione desacralizzante. Riporta ansa.it