Thuram bocciato dai giornali dopo Juve Atalanta | due aspetti non gli sono stati perdonati nel giudizio finale…Ecco il voto per il francese

Thuram è stato bocciato dai giornali dopo Juve Atalanta: due aspetti non hanno convinto nella prestazione del francese. Un passo indietro, una prestazione opaca e un’uscita dal campo che fa preoccupare. La partita di Khéphren Thuram contro l’ Atalanta è stata tutt’altro che brillante, e la pagella de La Gazzetta dello Sport lo certifica: un 5.5 che la dice lunga su una serata difficile per il gigante del centrocampo della Juventus. «Cerca il gol da fuori e una deviazione quasi lo premia. Una buona progressione costringe al primo giallo De Roon. I soliti errori nel fraseggio e un po’ di confusione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

