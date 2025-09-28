Thuram bocciato dai giornali dopo Juve Atalanta | due aspetti non gli sono stati perdonati nel giudizio finale…Ecco il voto per il francese
Thuram è stato bocciato dai giornali dopo Juve Atalanta: due aspetti non hanno convinto nella prestazione del francese. Un passo indietro, una prestazione opaca e un’uscita dal campo che fa preoccupare. La partita di Khéphren Thuram contro l’ Atalanta è stata tutt’altro che brillante, e la pagella de La Gazzetta dello Sport lo certifica: un 5.5 che la dice lunga su una serata difficile per il gigante del centrocampo della Juventus. «Cerca il gol da fuori e una deviazione quasi lo premia. Una buona progressione costringe al primo giallo De Roon. I soliti errori nel fraseggio e un po’ di confusione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: thuram - bocciato
Pagelle GdS, Thuram vola: un solo bocciato nell’Inter
Pagelle GdS, #Thuram vola: un solo bocciato nell'Inter - X Vai su X
Con una doppietta di #Thuram l'#Inter batte 2-0 l'Ajax e inizia la nuova Champions con il piede giusto. Sulla conferma del --, posta dal suo ex compagno Pandev a Sky, l'allenatore nerazzurro ha risposto così. #Chivu: «Non volevo togliere certezze, d - facebook.com Vai su Facebook
Thuram punito? Cosa ha detto al fratello e la decisione dopo Juve-Inter - Il sorriso al fratello di Marcus Thuram ha scatenato diverse polemiche dopo Juve- Si legge su calciomercato.it
Inter, Thuram spegne le polemiche dopo l’episodio con suo fratello: risposta secca - Thuram si gode la doppietta rifilata all’Ajx e mette un freno alle polemiche sull’episodio che lo ha coinvolto in Juve- spaziointer.it scrive