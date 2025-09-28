Thor crea un sostituto low-tech per Mjolnir
la trasformazione di thor: da dio a uomo comune e le nuove caratteristiche del suo martello. Nel mondo dei fumetti Marvel, la figura di Thor sta vivendo una significativa evoluzione narrativa. La recente pubblicazione di The Mortal Thor #2 introduce un personaggio che, pur avendo perso la sua divinità, dimostra di mantenere un livello di pericolosità elevato attraverso innovazioni nelle armi e nel combattimento. Questo cambiamento ha suscitato grande interesse tra i fan, poiché rappresenta una svolta radicale rispetto alle tradizionali rappresentazioni del dio del tuono. la rinascita di thor come uomo comune. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
