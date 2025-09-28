The Ugly Stepsister | ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo body horror ispirato a Cenerentola

Comingsoon.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva al cinema il 30 ottobre distribuito da I Wonder Pictures il film d'esordio della regista norvegese Emilie Blichfeldt che mescola la tradizionale fiaba di Cenerentola con David Cronenberg (ma non solo). Ecco trailer e trama di The Ugly Stepsister. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

