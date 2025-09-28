Annunciato il titolo del sequel del film su Mark Zuckerberg di David Fincher e la data d'uscita nelle sale cinematografiche. Il sequel di The Social Network ha finalmente una data ufficiale d'uscita e un titolo definitivo. Le informazioni provengono da Sony Pictures, che ha annunciato anche il cast ufficiale. Il secondo film s'intitola The Social Reckoning, e uscirà nelle sale cinematografiche il 9 ottobre 2026, a sedici anni di distanza dall'uscita del primo film. Tutti i dettagli su The Social Reckoning Sony Pictures ha confermato il cast che era stato preannunciato nei mesi scorsi: la star di Succession Jeremy Strong sarà Mark Zuckerberg, l'attrice premio Oscar per Anora Mikey Madison sarà la whistleblower Frances Haugen e la star di The . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Social Network 2, Aaron Sorkin annuncia il titolo ufficiale: ecco quando uscirà il sequel