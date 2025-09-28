THE LIFE OF CHUCK | il nuovo film di Mike Flanagan finalmente al cinema

Dal 18 Settembre potete trovare nelle sale italiane il film The Life of Chuck, diretto da Mike Flanagan, con protagonisti Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Mark Hamill. Basato sul racconto omonimo di Stephen King, la pellicola narra in ordine cronologico inverso la vita di Charles “Chuck” Krantz, partendo dalla sua morte fino alla sua nascita. La Trama del Film. L’insegnante delle medie Marty Anderson (Chiwetel Ejiofor) assiste inerme a una serie di eventi che stanno colpendo il mondo, dalla mancanza di internet a calamità naturali che stanno distruggendo interi ecosistemi. Nello stesso momento iniziano a comparire in città diversi cartelloni pubblicitari che mostrano l’immagine di un contabile e la scritta “Charles “Chuck” Krantz, 39 anni fantastici! Grazie Chuck!”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - THE LIFE OF CHUCK: il nuovo film di Mike Flanagan finalmente al cinema

