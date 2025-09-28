Tether punta ai 500 miliardi di dollari | luci e ombre sul piano di Ardoino
Cinquecento miliardi di dollari. Non è il Pil della Finlandia né il patrimonio di un fondo sovrano, ma la valutazione che Paolo Ardoino, 40enne informatico ligure, punta a dare a Tether. È la società (fondata con Giancarlo Devasini ) che guida come Ceo e che controlla USDT, la stablecoin più usata al mondo, preferita non solo da trader e investitori, ma anche da economie emergenti che la impiegano per aggirare inflazione e controlli sui capitali. In pratica, un dollaro digitale che corre sulla blockchain. L’obiettivo è fare entrare Tether nel club delle Big globali. Il round di investimenti è già partito con la regia di Cantor Fitzgerald, storica società di Wall Street che riuscì a sopravvivere all’11 settembre, pur avendo perso 658 dipendenti nelle Torri Gemelle. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: tether - punta
Tether punta al mining di Bitcoin: il CEO Paolo Ardoino mira alla leadership entro il 2025
Tether a caccia di investitori, obiettivo 500 miliardi: così la cripto di Devasini e Ardoino punta a valere quanto OpenAi - X Vai su X
L'azienda punta a trovare investitori in cambio di una partecipazione del 3%. Il fondatore Devasini (giò azionista della Juventus) potrebbe diventare così uno degli uomini più ricchi del mondo - facebook.com Vai su Facebook
Tether punta ai 500 miliardi di dollari: luci e ombre sul piano di Ardoino - Non è il Pil della Finlandia né il patrimonio di un fondo sovrano, ma la valutazione che Paolo Ardoino, 40enne informatico ligure, punta a dare a Tether. Riporta msn.com
Cripto dorate. Tether verso una valutazione record di 500 miliardi di dollari - La società proprietaria della stablecoin USDT è in trattative per raccogliere fino a 20 miliardi di dollari cedendo il 3% delle quote. Riporta huffingtonpost.it