Tether punta ai 500 miliardi di dollari | luci e ombre sul piano di Ardoino

Cinquecento miliardi di dollari. Non è il Pil della Finlandia né il patrimonio di un fondo sovrano, ma la valutazione che Paolo Ardoino, 40enne informatico ligure, punta a dare a Tether. È la società (fondata con Giancarlo Devasini ) che guida come Ceo e che controlla USDT, la stablecoin più usata al mondo, preferita non solo da trader e investitori, ma anche da economie emergenti che la impiegano per aggirare inflazione e controlli sui capitali. In pratica, un dollaro digitale che corre sulla blockchain. L’obiettivo è fare entrare Tether nel club delle Big globali. Il round di investimenti è già partito con la regia di Cantor Fitzgerald, storica società di Wall Street che riuscì a sopravvivere all’11 settembre, pur avendo perso 658 dipendenti nelle Torri Gemelle. 🔗 Leggi su Lettera43.it

