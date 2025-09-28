Testa o croce? recensione | il West è una questione femminile

Un wester movie atipico, poetico, rivoluzionario e capace di sovvertire i modelli, come riveliamo nella nostra opinione sul film con Nadia Tereszkiewicz e Alessandro Borghi. Al cinema dal 2 ottobre. Un western femminista e citazionista per Matteo Zoppis e Alessio Rigo De Righi, come rivela la nostra recensione di Testa o croce? Alla seconda opera di finzione, la coppia di registi torna a esplorare una nuova leggenda dell'Italia di fine '800 mescolando fatti storici, invenzione e mito, a cavallo tra sguardo documentaristico e accurata finzione. Un'atipica storia d'amore, di fuga e di vendetta si intreccia al tour italiano di Buffalo Bill che, a cavallo tra fine '800 e il 1906, visitò due volte l'Italia col suo Wild West Show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Testa o croce?, recensione: il West è una questione femminile

