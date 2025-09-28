Terribile incidente a Sala Consilina sconto scooter-auto | morto un 16enne
A Sala Consilina, nel Salernitano, un ragazzo di 16 anni è morto dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un’auto. Feriti un altro giovane, anche lui sedicenne e passeggero dello scooter, e la donna alla guida della vettura. Nessuno dei due è in pericolo di vita. La vittima, un ragazzo del posto, era alla guida dello scooter. Con lui viaggiava un coetaneo originario di Teggiano.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
