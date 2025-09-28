Il sisma ha colpito alle prime ore del mattino e ha scosso profondamente la provincia di Gansu, nel nord-ovest della Cina. La scossa, registrata con una magnitudo di 5.6, è stata avvertita distintamente in diverse aree urbane e rurali, generando paura tra la popolazione e costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Secondo i dati diffusi dal China Earthquake Networks Center, l’epicentro è stato localizzato a una profondità di dieci chilometri. Il sisma si è verificato alle 5:49 ora locale (23:49 italiane di venerdì 26 settembre) ed è stato seguito da una lunga serie di repliche: 42 nelle prime due ore, con magnitudo comprese tra 4 e 4. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Terremoto magnitudo 5.6: oltre 4mila case danneggiate e migliaia di sfollati