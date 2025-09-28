Un forte terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato nelle prime ore del mattino di venerdì 26 settembre. La scossa è stata avvertita distintamente sia nelle zone urbane che rurali, provocando panico tra la popolazione e costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni per mettersi in salvo. Terremoto magnitudo 5.6: danni ingenti. Il sisma si è verificato alle 5:49 ora locale è stato seguito da numerose scosse di assestamento: in appena due ore si sono registrate 42 repliche, con magnitudo comprese tra 4.0 e 4.9. Il primo bilancio ufficiale indica 9 persone ferite e oltre 7. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto magnitudo 5.6: case danneggiate e migliaia di sfollati