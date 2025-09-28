Terremoto di magnitudo 5.4 in Europa | cosa sta succedendo
Un nuovo terremoto ha scosso la Turchia nella tarda mattinata di oggi, domenica 28 settembre. La terra ha tremato alle 12:59 locali, quando i sismografi hanno registrato una forte scossa di magnitudo 5.4. L’epicentro è stato individuato a circa 26 chilometri a nord-nordovest di Simav, nella provincia di Kutahya, nell’ovest del Paese. Secondo i dati diffusi, il sisma si è verificato a una profondità di 12 chilometri ed è stato avvertito distintamente anche a Istanbul, distante circa 100 chilometri dall’area epicentrale. Le immagini trasmesse dalle televisioni turche hanno mostrato cittadini che, spaventati, si sono riversati in parchi e piazze per mettersi al sicuro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
