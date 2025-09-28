Terremoti prosegue lo sciame sismico al largo del Gargano
Dopo oltre sei mesi dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 con epicentro in mare tra Lesina e San Nicandro Garganico, lo sciame sismico sulla ‘Costa’ prosegue con scosse di intensità minore. DOSSIER - Il doppio rischio sismico terremoto-tsunami sul GarganoAd eccezione del terremoto 2.2 delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: terremoti - prosegue
Prosegue la relativa tranquillità sismica ai Campi Flegrei, dove nell'ultima settimana si sono registrate 35 scosse di terremoto con magnitudo massima 2.1, in linea con la settimana precedente. #campiflegrei - X Vai su X
Mentre prosegue la campagna elettorale, si infittiscono gli appuntamenti dei singoli e delle liste. Facciamo il punto. La giornata ha visto anche il terremoto politico in casa "Noi Moderati" con i referenti territoriali che si sono autosospesi. Compresa Lucia Tanti, v - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 alle 16.10 di oggi. Iniziato uno sciame sismico - 10 di oggi, domenica 31 agosto, nei Campi Flegrei; nella caldera è iniziato un nuovo sciame sismico ... Lo riporta fanpage.it
Terremoto Campi Flegrei oggi magnitudo Md 3.3/ Ingv ultime notizie: sciame sismico in corso - Torna la paura a Napoli per il terremoto Campi Flegrei che si è verificato oggi: erano passate da pochi secondi le 16:10 di domenica 31 agosto 2025, quando la Sala Sismica dell’Osservatorio Vesuviano ... ilsussidiario.net scrive