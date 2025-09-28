Terranuova Bracciolini incidente sulla SP59 | 9 feriti trasportati all’ospedale

ncidente nel pomeriggio lungo la SP59 con il coinvolgimento di quattro veicoli. Sul posto, attivati alle 15.42 il 118 ASL TSE, le Misericordie di Terranuova Bracciolini, Castelfranco e Montevarchi, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nove persone sono rimaste ferite, tra cui tre minori e sei adulti (tre donne di 44, 50 e 77 anni e tre uomini di 45, 85 e 48 anni), trasportate in codice 2 all’ospedale della Gruccia. La viabilità lungo la SP59 ha subito rallentamenti durante i soccorsi. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

