Terranuova Bracciolini incidente sulla SP59 | 9 feriti trasportati all’ospedale

Lortica.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ncidente nel pomeriggio lungo la SP59 con il coinvolgimento di quattro veicoli. Sul posto, attivati alle 15.42 il 118 ASL TSE, le Misericordie di Terranuova Bracciolini, Castelfranco e Montevarchi, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nove persone sono rimaste ferite, tra cui tre minori e sei adulti (tre donne di 44, 50 e 77 anni e tre uomini di 45, 85 e 48 anni), trasportate in codice 2 allospedale della Gruccia. La viabilità lungo la SP59 ha subito rallentamenti durante i soccorsi. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

terranuova bracciolini incidente sulla sp59 9 feriti trasportati all8217ospedale

© Lortica.it - Terranuova Bracciolini, incidente sulla SP59: 9 feriti trasportati all’ospedale

In questa notizia si parla di: terranuova - bracciolini

Prende il via “Musica d’estate”, progetto nell’ambito di “Terranuova Bracciolini. Un ecosistema solidale ed inclusivo

Orientoccidente fa tappa a Terranuova Bracciolini con uno spettacolo inedito

Terranuova Bracciolini, al via un ampio piano di manutenzione dei corsi d'acqua

terranuova bracciolini incidente sp59Incidente con 9 feriti e quattro mezzi coinvolti: Terranuova Bracciolini, anche 3 minori in ospedale - Tutte le persone soccorse sono state trasferite all’ospedale di Montevarchi per le cure. Scrive msn.com

Nel silenzio di Terranuova Bracciolini: fiaccole, lacrime e bandiere a mezz’asta per Giulia e Gianni uccisi nell'incidente sull'A1 - Sull’asfalto della corsia nord in A1 è rimasta una grande chiazza rossa, testimonianza muta delle tre vite spezzate nel tragico groviglio di lunedì mattina, ma nella poco distante Terranuova, dove ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Terranuova Bracciolini Incidente Sp59