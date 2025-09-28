Terni consiglio comunale ' caldo' Fratelli d' Italia si smarca' | Il commento di Bandecchi è un punto di rottura Superato ogni limite di decenza

Per lunedì 29 settembre mattina si attende un nuovo consiglio comunale 'bollente' nella città di Terni. Motivo del contendere le dichiarazioni di Bandecchi sui bambini di Gaza, che hanno aperto a un'indignazione politica bipartisan. C'è chi prepara una mobilitazione invitando i cittadini a.

Caos consiglio comunale Terni, archiviazione per Masselli e Cecconi: "Tentativo maldestro di rigirare le accuse da parte del sindaco"

Terni. Caos in consiglio comunale la procura chiede il processo per il sindaco Stefano Bandecchi - TERNI Minaccia, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e minaccia ad un corpo politico.

Bandecchi abbaia in consiglio comunale a Terni - Ha smesso di rispondere ad alcune interrogazioni di Fratelli d'Italia, ha fatto il verso di abbaiare al loro indirizzo ed ha lasciato l'aula del Consiglio comunale: protagonista il sindaco di Terni