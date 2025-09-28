Terni Cecilia Miniucchi | Molto emozionante tornare a girare nei luoghi della mia infanzia a cui sono sempre rimasta legata

Un legame con Terni sempre molto vivo per la regista Cecilia Miniucchi, da anni a Los Angeles lavorando a Hollywood e figlia dell’artista Agapito Miniucchi, rimasto nella storia e nel costante ricordo della città. Tra febbraio e marzo 2025 la regista è tornata a Terni per girare alcune scene del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

