termosifoni quando si possono accendere e a quali temperature

Con i primi freddi portati da questi primi giorni di autunno si comincia a parlare di termosifoni. Le temperature, specie nei paesi del nord Italia, stanno rapidamente scendendo, e presto i caloriferi verranno accesi. Anche in questo caso, però, ci sono delle precise regole da seguire, a partire dalla temperatura. Qual è la temperatura giusta? Non è possibile dare una risposta precisa, perché bisogna tenere in considerazioni diversi aspetti. Ci sono, prima di tutto, dei limiti previsti dalla legge italiana. Poi molto dipende dalla zona in cui viviamo. Partiamo prima di tutto dalle norme. In Italia è stato disposto che la temperatura massima raggiungibile negli ambienti domestici è quella di 20°C, ai quali possono essere aggiunti due gradi di tolleranza in eccesso.

