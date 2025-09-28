Teo Mammucari addio al tabellone a Domenica In | ‘Ho fatto due minuti grazie Mara’

Un gioco che non ha convinto. “Oggi ho fatto due minuti, Mara ti ringrazio di questo spazio”. Con un pizzico di ironia Teo Mammucari ha salutato il pubblico nella puntata di Domenica In del 28 settembre 2025. Il conduttore romano si è congedato così del suo segmento dedicato ai giochi, già parzialmente rivisitato rispetto alla prima puntata. L’iniziale tabellone infatti è già sparito con il conduttore che è stato protagonista di un quiz telefonico a tema musicale. Il tabellone, gioco introdotto alla prima puntata, era stato pensato come una rivisitazione di un cruciverba a premi da svolgere in collegamento con i telespettatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

