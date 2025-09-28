Teo Mammucari addio al tabellone a Domenica In | ‘Ho fatto due minuti grazie Mara’
Un gioco che non ha convinto. “Oggi ho fatto due minuti, Mara ti ringrazio di questo spazio”. Con un pizzico di ironia Teo Mammucari ha salutato il pubblico nella puntata di Domenica In del 28 settembre 2025. Il conduttore romano si è congedato così del suo segmento dedicato ai giochi, già parzialmente rivisitato rispetto alla prima puntata. L’iniziale tabellone infatti è già sparito con il conduttore che è stato protagonista di un quiz telefonico a tema musicale. Il tabellone, gioco introdotto alla prima puntata, era stato pensato come una rivisitazione di un cruciverba a premi da svolgere in collegamento con i telespettatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: mammucari - addio
Striscia, la gravidanza, il burrascoso addio: la storia d'amore tra Teo Mammucari e Thais Souza Wiggers
Domenica In con Mara Venier, Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari: sembra la grande ammucchiata Dopo le polemiche con relativo addio di Gabriele Corsi, ad affiancare Mara Venier ci sono un giornalista, un comico e uno stilista. Manca solo il p - facebook.com Vai su Facebook
Teo Mammucari debutta a Domenica In: pioggia di critiche sul “vecchiume televisivo”/ Cosa disse il conduttore - Teo Mammucari sommerso dalle critiche dopo la prima puntata di Domenica In: ecco perché ... Segnala ilsussidiario.net
Mammucari critica il vecchio volto della televisione e sorprende con il Tabellone a Domenica In - mammucari critica il vecchiume televisivoTeo Mammucari, noto conduttore e volto televisivo, è tornato sotto i riflettori con dichiarazioni forti rigua ... Secondo assodigitale.it