Tentata estorsione a Bologna Siamo della mafia cinese devi darci il tuo negozio

Bologna, 28 settembre 2025 – La polizia di Stato ha arrestato un cittadino cinese, mentre un altro resta ricercato per la stessa ipotesi di reato. Sono accusati di estorsione nei confronti di un’imprenditrice connazionale, a Bologna. L’uomo aveva minacciato di distruggere l’attività commerciale della donna, millantando legami con un’organizzazione criminale che controllerebbe tutti gli esercizi gestiti da cinesi in città. Ma è stato rintracciato a Venezia alcuni giorni fa e arrestato in esecuzione di un’ ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentata estorsione a Bologna. “Siamo della mafia cinese, devi darci il tuo negozio”

In questa notizia si parla di: tentata - estorsione

Tentata estorsione a Raoul Bova, parla Monzino: "Ho contattato Corona con Martina"

Frosinone. Tentata estorsione, sequestro di persona e tortura al “Casermone”. I Carabinieri arrestano tre persone. La denuncia arrivava da Arce

“Paga se rivuoi lo zaino e il pc”: due 18enni arrestati per la tentata estorsione al coetaneo

Tentata estorsione in videochiamata dal carcere, un arresto https://ift.tt/iYSZoX2 https://ift.tt/qHWa4oj - X Vai su X

Trepuzzi, uomo arrestato per tentata estorsione ai familiari. Pretendeva 20mila euro con minacce e spintoni. Arrestato dai Carabinieri. - facebook.com Vai su Facebook

Mafia cinese, due arresti: tentata estorsione a Bologna, così è stata minacciata un'imprenditrice - Due cittadini cinesi arrestati tra Bologna e Venezia per tentata estorsione ai danni di un’imprenditrice: minacce e indagini in corso. Lo riporta virgilio.it

Audio rubati a Bova, la procura indaga per tentata estorsione - Secondo Repubblica, la procura di Roma indaga per tentata estorsione ai danni dell'attore. Come scrive ansa.it