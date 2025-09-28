Tentata estorsione a Bologna Siamo della mafia cinese devi darci il tuo negozio

Bologna, 28 settembre 2025 – La polizia di Stato ha arrestato un cittadino cinese, mentre un altro resta ricercato per la stessa ipotesi di reato. Sono accusati di estorsione nei confronti di un’imprenditrice connazionale, a Bologna. L’uomo aveva minacciato di distruggere l’attività commerciale della donna, millantando legami con un’organizzazione criminale che controllerebbe tutti gli esercizi gestiti da cinesi in città. Ma è stato rintracciato a Venezia alcuni giorni fa e arrestato in esecuzione di un’ ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

